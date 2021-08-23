Joe Biden, Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afganistan'ın geleceği hakkında konuşan iki lider, koordinasyon halinde olmak istediklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'dan çekilmeye başlayan ABD askerlerinin tahliye süreci devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, liderlerle telefon diplomasisini sürdürüyor.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan’ın ele alındığı aktarıldı.

ORTAK BİR YAKLAŞIM İSTİYORLAR

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı’nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi.



