Joe Biden, DACA programını devam ettireceğini açıkladı

ABD'deki yasa dışı kaçak göçmenleri koruyan DACA yasası mahkeme tarafından iptal edilince Biden, programın devam ettirilmesi için yeni bir yasa çıkarılacağını açıkladı.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama tarafından yüz binlerce yasa dışı göçmeni koruma altına alarak ülkede kalmasını sağlayan DACA, Biden yönetiminde tartışmaların odağı oldu.

Teksas Federal Mahkemesi tarafından "geçersiz" olduğu duyurulan yasanın bir benzerini ortaya koymak için Biden yönetimi harekete geçti.

TEMMUZ AYINDA DACA'NIN GEÇİRSİZ OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı yazılı açıklamada, göçmenleri korumak için Biden yönetiminin adımlarının devam ettiğini belirterek, DACA programının devamlılığının sağlanması için yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Teksas Federal Bölge Yargıcı Andrew Hanen, 17 Temmuz'da kongrenin hiçbir zaman Beyaz Saray'a, ABD'de yetkisiz olarak bulunan göçmenler için toplu yasal düzenleme yetkisi tanımadığı gerekçesiyle DACA'nın geçersiz olduğuna karar vermişti.

"UYGUN BAŞLANGIÇ NOKTASI KONGRE"

Yargıç Hanen, kararında, "DACA programı ne kadar popüler olursa olsun, bunun için uygun başlangıç noktası Kongre idi ve öyle de." ifadesine yer vermişti.

Mevcut DACA programından faydalananların karardan etkilenmeyeceği ve ileride statülerini yenileyebileceği kaydedilirken, Hanen'in kararının Biden yönetimini, yeni DACA başvurularını onaylaması konusunda engelleyeceği belirtilmişti.

DACA 700 BİN YASA DIŞI GÖÇMENİ KORUYOR

ABD'de "DACA" olarak bilinen ve 2012 Obama döneminde uygulamaya konulan program, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsıyor.

Biden’dan önceki Trump yönetimi de Eylül 2017'de DACA'nın anayasaya aykırı olduğunu savunarak programı bitirme kararı aldığını açıklamış ancak kararın yürütmesi San Francisco Federal Bölge Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Olayın taşındığı ABD Yüksek Mahkemesi 18 Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla, Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına hükmetmişti.​​​​​​​