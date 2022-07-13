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    Joe Biden: Demokratlar, yeniden aday olmamı istiyor

    Demokrat siyasetçi, parti içinde adaylığına karşı çıkıldığı yönündeki spekülasyonları reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:30
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    Joe Biden: Demokratlar, yeniden aday olmamı istiyor

    ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

    79 yaşındaki Biden'ın, ilerleyen yaşı nedeniyle tekrar aday olmayacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

    Söylentilere karşı çıktı: Adaylığımı istiyorlar

    Ayrıca Demokratların, ABD Başkanı'nın seçimlerde yeniden yarışmasını istemediği belirtiliyor.

    Söylentilere yanıt veren Biden, Beyaz Saray'daki kongre pikniği sırasında yaptığı açıklamada Demokratları işaret ederek, "Aday olmamı istiyorlar. Anketleri okuyun." dedi.

    "Demokratların yüzde 92'si bana oy verecek"

    Biden, söz konusu anketlerin, aday olması durumunda Demokratların yüzde 92'sinin kendisine oy vereceğini gösterdiğini söyledi.

    The Hill'in haberine göre, Biden, Demokrat seçmenlerin yüzde 64'ünün 2024'te mevcut ABD Başkanı'ndan başka bir isim görmek istedikleriyle ilgili başka bir sonuca ise değinmedi.

    "Kader planları bozabilir"

    Joe Biden, hem kamuoyu önünde hem de özel olarak çalışma arkadaşlarına 2024'te ikinci dönem için aday olmayı planladığını söylemiş, ancak “kaderin” bu planları bozabileceğini vurgulamıştı.

    Trump'ın olası adaylığı

    Ayrıca Trump'ın, önümüzdeki haftalarda, başkanlık seçimi için adaylığını ilan edebileceğine dair spekülasyonlar var.

    2020 seçim sonucuna işaret eden Biden'ın müttefikleri, Demokrat siyasetçinin Trump'ı yenmek için "en iyi şans" olduğunu düşünüyor.

    Joe Biden: Demokratlar, yeniden aday olmamı istiyor #1


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