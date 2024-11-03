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Haber Merkezi

Amerika'da uzun zamandır süren seçim yarışı, 5 Kasım'da sona erecek.

Donald Trump ve Kamala Harris'in kıran kırana sürdürdüğü mücadelenin ardından, 5 Kasım'da yeni başkanın kim olacağı netleşecek.

Yapılan anketlerde başa baş bir gidişat söz konusuyken, seçimleri kızıştıran isimlerden birisi de Joe Biden.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın destekçilerine "çöp" diyen Biden, bu kez bir başka skandal sözlere imza attı.

JOE BİDEN'DAN TRUMP DESTEKÇİLERİNİ KIZDIRACAK SÖZLER

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Joe Biden, konuyu seçime ve Trump'ın destekçilerine getirdi. Biden, Trump'ı destekleyen yüzlerce insan için, tepki çekecek sözler söyledi.

Biden, konuşmasında Trump'ın destekçilerine, "Bunlar k**çına şaplak atmak isteyeceğiniz türden insanlar." dedi.

Biden'ın sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Donald Trump'ın vereceği cevap ise merak ediliyor.

ÇÖP KAMYONU SÜRDÜ

Trump, Biden'ın destekçilerine "çöp" yakıştırması yapmasının ardından çöp kamyonu sürmüştü. Trump, Wisconsin'ın Green Bay kentinde bir çöp kamyonuna binerek miting alanına gitti.

Eski başkan çöp kamyonu sürerken, "Çöp kamyonumu nasıl buldunuz? Bu kamyonu Kamala ve Joe Biden'ın şerefine sürüyorum." ifadelerini kullandı.