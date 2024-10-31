Kamala Harris, ulusal bazda Donald Trump'ın önüne geçti

Haber Merkezi

ABD halkı başkanlık seçimleri için gün sayıyor...

Kıyasıya rekabetin yaşandığı başkanlık seçiminin adayları ise birbirinden güçlü isimler.

Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olurken, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump olmuştu.

Seçim gününün yaklaşmasıyla oy oranlarında ciddi değişiklikler kaydedilmeye başladı.

Başlada Kamala Harris belirgin bir farkla önde giderken, Trump kısa sürede arayı kapatmıştı.

YENİ ANKET

Adaylar arasındaki oy farkını 10 günlük bir periyotta incelemek isteyen The Guardian gazetesi, ulusal ve eyalet bazında yeni bir anket gerçekleştirdi.

Anketin sonuçları ise, Harris ve Trump arasındaki rekabetin adeta somut delili niteliğinde.

ULUSAL BAZDA HARRIS ÖNDE

Ulusal bazda gerçekleştirilen ankete göre, Harris'in sadece bir puanla Trump'ın önünde olduğu görüldü.

ARİZONA, TRUMP DİYOR

Eyalet bazlı anketlerde, Arizona'da Trump'ın bir puan farkla önde olduğu görüldü.

GEOGIA KARARSIZ

Georgia eyaletinde iki adayın başa baş gittiği görüldü.

MICHIGAN HARRİS DİYOR

Michigan eyaletinde yapılan ankete göre, Harris bir puan farkla yarışa liderlik ediyor.

NEVADA'DA HARRIS ÖNDE

Nevada eyaletinde ise, yine Harris'in önde olduğu görüldü.

NORTH CAROLINA'DA TRUMP RÜZGARI

Ankette, North Carolina eyaletinde Trump'ın iki puan farkla önce olduğu açıklandı.

PENSİLVANYA'DAN HARRIS'E DESTEK

Kilit eyaletlerden biri olan Pensilvanya ise, Harris'in önde olduğu bölgeler arasında yer aldı.

WISCONSIN'DE HARRİS ÖNDE

Wisconsin eyaletinde ise Kamala Harris yarışı önde götürdüğünü tekrar ispatladı. Ankette puan farkı "bir" olarak ölçüldü.