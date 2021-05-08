Joe Biden: Haziranda Putin ile görüşebileceğimize eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemel görüşmesine ilişkin konuşan Biden, "Görüşmenin yeri ve zamanı belli değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, Ukrayna nedeniyle gerilen ABD-Rusya ilişkilerine değindi, Vladimir Putin ile olası görüşmesi hakkında konuştu.

"GÖRÜŞME İSTEĞİMİ ETKİLEMİYOR"

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağına ilişkin Biden, "Bu durum benim Putin ile görüşme isteğimi etkilemiyor. Biliyorsunuz Rusya bazı askerlerini çekmeye başladı. Şu anda bölgede asker yığınağı var ancak bir ay öncesinden daha azlar." ifadesini kullandı.

"YERİ VE ZAMANI BELLİ DEĞİL"

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.

İRAN KONUSU

İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.