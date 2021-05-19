Joe Biden ile Binyamin Netanyahu'dan telefon görüşmesi

ABD Başkanı Biden, ateşkese giden yolda gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kanlı saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"ATEŞKESE GİDEN YOLDA..."

Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

İki isim arasındaki temas, bir hafta içinde 4'üncü telefon görüşmesi olarak kayıtlara geçti.

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