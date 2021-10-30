Joe Biden ile Emmanuel Macron'un beden dili analizi

Biden ile Macron'un Roma'da gerçekleştirdiği görüşmede, liderlerin objektiflere mesaj verme çabası dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AUKUS denizaltı anlaşması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından İtalya'nın başkenti Roma'daki Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliğinde ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşme öncesinde basına birlikte poz veren iki lider, beden diliyle birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, elini Macron'un omuzuna atarak üstünlüğün kendisinde olduğunu göstermeye çalıştı.

Bu sırada Macron hemen bir hamle yaptı ve elini Biden'ın omuzunda attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu hareketle Amerika'nın üstünlüğünü kabul etmediğini gösterdi.

BIDEN DOKUNDU, MACRON ELİNİ SIKTI

İki lider arasındaki beden dili yarışı, ikili görüşme sonrasında verilen pozlarda da devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Macron'a dokunarak objektiflere mesaj vermek istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise buna karşılık olarak anında Biden'ın elini sıkı sıkı kavrayarak salladı.

Donald Trump, ABD Başkanlığı yaptığı dönemde liderlerin elini sıkı bir şekilde kavrayarak sallamasıyla biliniyordu.

Biden ve Macron denizaltı krizinden sonra ilk kez bir araya geldi VİDEO