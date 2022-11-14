Joe Biden ile Xi Jinping, ilk kez yüz yüze görüştü

Joe Biden ile Xi Jinping, ilk kez yüz yüze görüştü

G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Bali Adası'na gelen Biden ve Xi, ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Biden ve Xi arasındaki samimiyet dikkat çekti.

Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleşecek olan G20 Zirvesi, ABD ile Çin arasında bir ilke sahne oldu…

ABD Başkanı Joe Biden, seçilmesinden bu yana ilk kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Biden ve Xi, basın mensuplarının karşısında sergiledikleri samimi görüntüler ile dikkat çekti.

“Aramızdaki iletişim kanallarını açık tutmaya kararlıyım”

Biden, açılış konuşmasında, Çin ve ABD arasında çatışmadan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Kişisel olarak aramızdaki iletişim kanallarını açık tutmaya kararlıyım.” ifadelerini kullandı.

“Dünya, iki ulusun ortak çalışmasını bekliyor”

İHA’nın haberine göre; Biden, iklim değişikliği gibi küresel konularda iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğini dile getirerek, “Dünya, iki ulusun ortak çalışmasını bekliyor.” ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise konuşmasına, “Sizi görmek güzel.” diyerek başladı.

Joe Biden ile Xi Jinping, ilk kez yüz yüze görüştü VİDEO



“Hiçbir şey yüz yüze görüşmemizin yerini tutamaz”

Biden ile 5 yıl önce Davos’ta karşılaştıklarını kaydeden Xi Jinping, ABD Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından yalnızca telefon bağlantıları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Hiçbir şey yüz yüze görüşmemizin yerini tutamaz ve bugün, yüz yüze görüşmedeyiz.” dedi.

“Dünya, ABD ve Çin’in ikili ilişkileri iyi yönetmesini bekliyor”

Tecrübe kazanıldığını kaydeden Çin Devlet Başkanı, “Aynı zamanda dersler de aldık. Tarih en iyi ders kitabıdır, bu yüzden tarihi bir ayna olarak görmeliyiz. Şu anda ABD-Çin ilişkileri bir noktada ve bunu önemsiyoruz. İki büyük ülkenin liderleri olarak doğru rotayı çizmeliyiz. Geleceğe yönelik ikili ilişkilerimiz için doğru yönü bulmamız gerekiyor. Dünya, ABD ve Çin’in ikili ilişkileri iyi yönetmesini bekliyor. Toplantımız bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Dünya barışı için bütün ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.