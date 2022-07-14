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    Joe Biden, İsrail'de Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti

    Joe Biden, İsrail'de Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti

    ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost (Yahudi soykırımı) Anma Merkezi 'Yad Vaşem'e yaptığı ziyarette soykırımdan kurtulan 2 kadınla sohbet etti.
    • 14.07.2022 - 00:01
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    Joe Biden, başkan sıfatıyla ilk Ortadoğu turuna başladı.

    Ziyaretinin ilk durağı İsrail oldu.

    ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail’de Holokost (Yahudi soykırımı) Anma Merkezi ‘Yad Vaşem’e ziyarette bulundu.

    Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'e geldi.

    Holokost anıtına çelenk bıraktı

    Batı Kudüs’teki Yad Vaşem’i gezen ABD Başkanı, Holokost anıtına çelenk bırakarak müzedeki anı defterini imzaladı.

    Biden burada, Yahudi soykırımından kurtulan iki İsrailli kadın ile bir süre sohbet etti.

    Biden’a, gezisinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Yad Vaşem Başkanı Dani Dayan eşlik etti.

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #1

    Kafasındaki 'kipa' dikkat çekti

    Öte yandan, Biden'ın Yahudilerin sembolü olan geleneksel 'kipa' isimli başlığı takması dikkat çekti.

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #2

    İsrail'den sonraki durağı Filistin ve Suudi Arabistan

    İsrail temasları kapsamında yarın Başbakan Yair Lapid ile ikili görüşme yapacak ABD Başkanı, ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşerek İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı alacak ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

    Biden İsrail'den sonra Filistin ve Suudi Arabistan'a gidecek.

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #3

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #4

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #5

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #6

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #7

    Joe Biden, İsrail de Holokost Anma Merkezi ni ziyaret etti #8


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