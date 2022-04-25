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    Joe Biden, İsrail'e ziyaret düzenleyecek

    Bennett'in daveti üzerine Biden, İsrail'e gidecek. Ziyaretin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir tarih verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:46
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    Joe Biden, İsrail'e ziyaret düzenleyecek

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Biden'ın ziyareti, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in daveti üzerine düzenlenecek.

    Ziyaretin tarihi net değil

    Her iki taraf da Biden'ın önümüzdeki aylarda İsrail'i ziyaret etme davetini kabul ettiğini doğrularken, beklenen seyahat için bir tarih vermedi.

    İsrail Başbakanı Bennett, Ağustos 2021'de Washington'da Biden ile bir araya gelmişti.

    İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını

    El Cezire'nin haberine göre, Bennett, pazar günü Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı'na "Kudüs'teki şiddeti ve kışkırtmayı durdurma" çabaları hakkında bilgi verdi.

    Son günlerde İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarda 300'den fazla Filistinli tutuklanırken, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

    Joe Biden, İsrail e ziyaret düzenleyecek #1


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