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    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

    ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.
    • 09.09.2022 - 21:23
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    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

    ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Cenazeye katılıyorum"

    Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.

    3.Charles ile henüz görüşmediğini söyledi

    İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenaze törenine katılacağını açıkladı #1

     

     


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