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- Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı
Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.
- 09.09.2022 - 21:23
ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Cenazeye katılıyorum"
Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.
3.Charles ile henüz görüşmediğini söyledi
İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.