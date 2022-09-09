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Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.