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    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere İngiltere'de

    ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra'ya geldi.
    • 18.09.2022 - 21:58
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    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere İngiltere'de

    İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yarın düzenlenecek olan cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından liderler ve eşleri İngiltere’ye gelmeye devam ediyor.

    İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yarınki cenaze tören öncesi Kraliçe Elizabeth'in Westminster Hall’daki tabutunu ziyaret etti, ardından Lancaster House'da Kraliçe Elizabeth'in taziye defterini imzaladı.

    "70 yıldır ona sahip olduğumuz için şanslıydınız"

    Biden yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth'i "insaflı" ve "onurlu" bir hükümdar olarak nitelendirerek, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık'taki tüm insanlar, kalplerimiz sizinle. 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik. Dünya onun için daha iyi” dedi.

    Biden ve eşi, Lancaster House'un ardından Buckingham Sarayı'nda Kral Charles tarafından verilen resepsiyona katıldı.

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesine katılmak üzere İngiltere de #1

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesine katılmak üzere İngiltere de #2

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesine katılmak üzere İngiltere de #3

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesine katılmak üzere İngiltere de #4

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesine katılmak üzere İngiltere de #5

    Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth in cenazesine katılmak üzere İngiltere de #6

     


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