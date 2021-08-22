Joe Biden, Muhammed bin Zayid ile Afganistan'ı görüştü

Joe Biden, Muhammed bin Zayid ile Afganistan'ı görüştü

Biden, Taliban'ın ardından hızlanan tahliyeleri ele aldı. ABD Başkanı, Veliaht Prense süreç nedeniyle teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan konusundaki görüşme trafiği devam ediyor.

Daha önce İtalya ve Katar liderleriyle görüşen Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri masaya yatırdı.

VELİAHT PRENSE TAHLİYE TEŞEKKÜRÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede iki lider bölgesel ve küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden görüşmede, İspanya'nın Kabil'den tahliye edilen Afganlara geçici ev sahipliği yapması ve Afgan kadın ve kız çocuklarına destek olma konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle Sánchez 'e şükranları iletti.