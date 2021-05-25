Joe Biden, ölümünün yıl dönümünde George Floyd'un ailesiyle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un ailesini bugün Beyaz Saray'da ağırladı.

Floyd'un ölümünün 1'inci yıl dönümünde Floyd'un kızı Gianna, annesi Roxie Washington, erkek kardeşleri Philonise, Rodney, Terrence Floyd ve yeğeni Brandon Williams, Beyaz Saray'a geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Floyd ailesinin, ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 1 saat süren görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

"GEORGE FLOYD POLİS YASASI"

Görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıkan Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, ailenin bugün öğleden sonra da "George Floyd Polis Yasası"nın geçmesi için bazı Kongre üyeleri ile görüşeceğini söyledi.

BIDEN'A TEŞEKKÜR

Philonise Floyd da görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, Biden'a kendilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

"GEORGE FLOYD" SLOGANLAR ATILDI

Ayrıca George Floyd'un kızı Gianna'nın, "Adını söyleyin (Say his name)" sloganlarına Beyaz Saray bahçesinde bulunan kişiler "George Floyd" sloganları ile karşılık verdi.

JOE BİDEN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Diğer yandan ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından Floyd'un 1. ölüm yıl dönümü için bir de yazılı açıklama yayımladı.

Floyd'un ailesinin aradan 1 yıl geçmesine rağmen halen haberi sanki birkaç saniye önce almış gibi hissettiğini belirten Biden, "Acılarına rağmen bugün görüştüğüm Floyd ailesi, özellikle de küçük kızı Gianna büyük bir cesaret gösterdi." ifadesini kullandı.

"SÜREÇ BURADA BİTMEMELİ"

Biden, George Floyd'un ölümünün dünyayı değiştirdiğini ve ölümünün geçen yaz ABD'de 1960'lardaki Sivil Haklar hareketinden bu yana en büyük protestolara yol açtığını dile getirerek, "George'u öldüren polis memurunun geçen ay suçlu bulunması adalet yönünde önemli bir adımdı ancak süreç burada bitmemeli." çağrısında bulundu.

Gerçekten bir değişim yaratmak için görevini kötüye kullanan polis memurlarından hesap sorulması gerektiğini belirten Biden, güvenlik güçleri ve halk arasındaki güvenin de yeniden tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti.

GEORGE FLOYD, POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.​​​​​​​