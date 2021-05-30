Joe Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti.

ABD’de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadar yaşanan savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü’nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmeye de değindi.

"BUNA SEYİRCİ KALMAYACAĞIMIZI AÇIKÇA BELİRTECEĞİM"

Görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirten Biden, “Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim” ifadelerini kullandı.

ABD’nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.

İKİ LİDER, 16 HAZİRAN'DA İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı.

Beyaz Saray, “ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak” ifadelerini kullanmıştı. Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" demişti.

Putin ve Biden, Biden'ın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasından kısa bir süre sonra 26 Ocak'ta ilk kez telefonla görüşmüştü.