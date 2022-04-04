Petrol
108.04
3.50%
Euro
16.17
-0.27%
Dolar
14.71
0.15%
Altın
914.25
0.56%
Borsa
2307
2.47%
Bitcoin
676.031
-1.40%
BTXN Coin
35.19
-2.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Joe Biden: Putin yargılanmalı

    ABD Başkanı Joe Biden, Rus Lider Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması için çağrı yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.04.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden: Putin yargılanmalı

    Dünya gündeminde, Rus ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sebep olduğu görüntüler var...

    Ukrayna tarafından kentte yaşayan yüzlerce sivilin öldürüldüğü öne sürülürken, Moskova ise iddiaları reddediyor.

    Vladimir Zelensky, bugün son durumu görmek için gittiği Buça'da, yaşananları 'savaş suçu' olarak değerlendirirken benzer bir açıklama da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

    Joe Biden, açıklamasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

    "PUTİN YARGILANSIN"

    Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söyleyen Joe Biden, "Savaş suçları konusunda bir yargılanma talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

    YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

    Biden, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini de vurguladı.

    Joe Biden: Putin yargılanmalı #1

    Joe Biden: Putin yargılanmalı #2


    İlginizi Çekebilir

    Taşlı sopalı kavgada iki aile barıştı
    3. Sayfa

    Taşlı sopalı kavgada iki aile barıştı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Ali Koç'tan 90'ların Fenerbahçesi gafı
    Futbol

    Ali Koç'tan 90'ların Fenerbahçesi gafı

    Görüş Bildir