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    Joe Biden: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

    ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında değerlendirmede bulundu.
    • AA
    • 15.06.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:43
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    Joe Biden: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

    ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

    ABD Başkanı Joe Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

    Joe Biden'a, toplantıya girmeden önce dün gerçekleşen NATO Zirvesi ile ilgili  soru yöneltildi.

    "İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM"

    Gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

    Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

    Joe Biden: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum #1

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