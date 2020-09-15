Joe Biden, Trump'a iklim kundakçısı dedi

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, iki aday arasında atışmalar sürüyor. Demokrat lider Joe Biden, Donald Trump'ı iklim kundakçısı olmakla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine 50 gün kala Demokrat aday Biden ve Trump hız verdikleri seçim kampanyalarında karşılıklı eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Delaware'de ABD'nin batı yakasında haftalardır süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, yaşananların iklim değişikliği konusundaki eylemsizlik ve ''doğanın öfkesinin'' bir sonucu olduğunu söyledi.

TRUMP'A İKLİM KUNDAKÇISI DEDİ

Biden, ''İklim kundakçısının Beyaz Saray'da kalmasına 4 yıl daha izin verirsek Amerika'nın daha fazla yanmasına ya da daha fazla sular altında kalmasına şaşırmayın.'' dedi.

ABD'nin, iklim değişikliğinin neden olduğu hasarı anlayan, bilime saygı duyan bir başkana ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, ''Acil harekete geçmezsek iklim değişikliğinin daha yıkıcı sonuçları olacak.'' diye konuştu.

TEMİZ ENERJİ İÇİN 2 TRİLYON DOLAR AYIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Küresel ısınmayla mücadeleyi ekonomi alanındaki planlarının bir parçası olarak değerlendiren ve bu kapsamda yeni teknolojiler ve istihdam yaratmayı hedefleyen Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayıracağını açıklamıştı.