Joe Biden ve Angela Merkel, Ukrayna'yı görüştü

Son günlerde yaşanan gerilime işaret eden Biden ve Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden ve Merkel'in gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi vardı. Beyaz Saray, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK VURGUSU

Açıklamada, iki liderin transatlantik ilişkilere güçlü taahhüdünün altını çizdiği belirtildi.

"İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki askeri yığınağı konusunda endişelerini dile getirdi ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha dile getirdi." bilgisi paylaşıldı.

AFGANİSTAN KONUSU VE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Biden'ın, Merkel'e Afganistan'da NATO Kararlı Destek Misyonu'na Almanya'nın yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, iki liderin Afganistan'a barış getirilmesi konusundaki çabalara destek konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Öte yandan, Biden ve Merkel'in, koronavirüs ile mücadele, küresel sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak öncelik alanlarında yakından çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.