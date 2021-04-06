Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi

Paskalya kutlaması için Beyaz Saray’a bayramın sembolü olman tavşan maskotunu getirten ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, aşı çağrısı yaptı.

Paskalya tavşanı, bir yıllık aranın ardından Beyaz Saray'a geri geldi.

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Paskalya Bayramı için Beyaz Saray’da yapılan tören sırasında Paskalya tavşanı getirdi.

Biden çifti, Paskalya kutlamasında Amerikalılara aşı olma çağrısı da yaptı.

BASIN SEKRETERİ TAVŞANLA ÇIKTI

Geçen yıl salgın nedeniyle tavşan Beyaz Saray’a çıkmamıştı.

Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok çocuğun katıldığı, 1878'den beri her yıl South Lawn'da düzenlenen yıllık Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama Oyunu salgın nedeniyle iptal edildi.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki de Paskalya tavşanıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

YUMURTALARA KÖPEKLERİN RESMİ ÇİZİLDİ

Ulusal Çocuk Hastanesi’nden hasta çocuklar da Pasklaya'da Beyaz Saray’da ağırlandı.

Beyaz Saray’daki Paskalya yumurtalarına Biden çiftinin köpekleri Major ve Champ’in resimlerinin çizilmiş olması dikkat çekti.