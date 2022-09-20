Joe Biden'a yeniden adaylık ihtimali soruldu

Katıldığı yayında yöneltilen soruyu yanıtlayan Biden, başkanlık yarışında bir kez daha yer almak istediğini söyledi. Biden'ın, kesin ifadeler kullanmaktan kaçındığı görüldü.

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 2024'te yapılacak.

2020'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı kazanan ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen tekrar aday olup olmamayı değerlendirdiğini söyledi.

Biden'a adaylık sorusu

79 yaşındaki Biden'a, katıldığı CBS yayınında, "Tekrar aday olmaya kararlı mısınız?" diye soruldu.

Biden, "Niyetim, yeniden aday olmak ama bu sadece bir niyet." yanıtını verdi.

ABD Başkanı: Zamanla göreceğiz

Konuşmasının devamında adaylık olasılığını dışlamayan Biden, "Tekrar aday olmam kesin bir karar mı? Zamanla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum"

Biden, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Kadere son derece saygı duyan biriyim. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum." demişti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, 2024'te 81 yaşında olacak Joe Biden'ın bir kez daha aday olmayı istediği belirtilmişti.