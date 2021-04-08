Joe Biden'dan ABD'de yaşanan silahlı şiddet olaylarına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de yaşanan silahlı şiddet olaylarını "salgın" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Biden, etkinlikte yaptığı konuşmasında ülkede son dönemde artan silahlı saldırıların ardından yeni silah düzenlemelerini açıkladı.

"İNSANLARA ATEŞ AÇMAYI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK NİTELENDİREMEYİZ"

Bazı silah düzenlemesi karşıtlarının Anayasanın İkinci Ek Maddesi'ni gerekçe göstermelerini anımsatan Biden, "Silahlı şiddet, bir kamu sağlığı krizi. Anayasadaki hiçbir ek madde mutlak değildir. Bir sinema salonuna girip insanlara ateş açmayı ifade özgürlüğü olarak nitelendiremeyiz." diye konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ SİLAHLI ŞİDDET, BİR SALGIN. BU ULUSLARARASI BİR UTANÇ"

Biden, ülkedeki silahlı saldırıların önlenmesine yönelik yeni birçok adım atacaklarının altını çizerek, "Ülkemizde silahlı şiddet, bir salgın. Bu, uluslararası bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.