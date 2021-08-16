ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada "Ben kararımın tam olarak arkasındayım" dedi.

Afganistan'da ABD'nin çekilme süreciyle ilerleyişi başlayan Taliban, kısa bir sürede ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de ülkeyi terk etmesiyle, Taliban yönetimi ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yaptığı konuşmasında Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını belirten Biden, ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"BEN KARARIMIN TAM OLARAK ARKASINDAYIM"

"Ulusal güvenlik ekibimiz, Afganistan'daki durumu yakından izliyor. Biz Afganistan'dan askerlerimizi çektik ve döndü. Ben kararımın tam olarak arkasındayım.

Joe Biden'dan Afganistan açıklaması VİDEO

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"KENDİLERİ İÇİN AFGAN ORDUSUNUN MÜCADELE ETMESİ GEREKİR"

Siyasiler vazgeçti ve ülkeden ayrıldılar. ABD'nin Afganistan'da almış olduğu karar, doğru bi karardı. Kendileri için Afgan ordusunun mücadele etmesi gerekir. 3 Trilyon'dan fazla imkan harcadık. Hava desteği sağladık, kendi ülkelerinin geleceğine karar vermeleri için her şeyi yaptık. Devamlılığı sonuna kadar söz konusu olamazdı elbetteki.

"SİYASİLER, KENDİ HALKININ ÇIKARLARINI KORUYAMADI"

Siyasiler, kendi halkının çıkarlarını koruyamadı. Siyasi anlamda çözüm bulunması anlamında ısrarcı olduk ama bu reddedildi, üzerine tam olarak gidilmedi.

"AFGANİSTAN'DAKİ GÖREVİMİZ BİR DEVLET İNŞA ETMEK DEĞİLDİ"

Afganistan'daki görevimiz bir devlet inşa etmek değildi, oradaki Amerikan topraklarına yönelik saldırılarını önlemekti."