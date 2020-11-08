Joe Biden'dan Delaware'da zafer konuşması

ABD'de başkanlık seçimlerinin kazanan Demokrat Parti adayı Joe Biden, Delaware eyaletinde zafer konuşması yapıyor.

ABD'de 3 Kasımda yapılan ve posta yoluyla gönderilen oylar nedeniyle sonuçları geciken başkanlık seçimlerini 5 günlük bekleyişin ardından, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat aday Joe Biden kazandı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde halka hitap ediyor..

Biden'ın konuşmasından önemli ayrıntılar..

Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Joe Biden'dan önce bir konuşma yaptı

Ardından takdim ettiği Joe Biden sahnede..

Biden'In açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Bu ülkenin halkı, 74 milyon oy ile bize net bir zafer verdi."

"Bölmeye değil, birleştirmeye odaklanacağım"

"ABD'ye dünyada yeniden saygı duyulması için çalışacağım"



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