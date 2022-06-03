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    Joe Biden'dan Elon Musk'a: Ay yolculuğunda bol şans

    Elon Musk'un ekonomiye ilişkin olumsuz bakışı kendisine sorulan Biden, Musk'a ay yolculuğunda başarı diledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 20:03
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    Joe Biden'dan Elon Musk'a: Ay yolculuğunda bol şans

    ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

    Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 390 bin kişi arttı.

    Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 325 bin kişi artması öngörülüyordu.

    Olumlu verilere rağmen, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'un olumsuz bakışı ise ABD gündeminde.

    "İşe alımları durdurun"

    ABD basınında yer alan haberlere göre, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin üst düzey yöneticilerine "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı bir e-posta gönderdi.

    "İçimde kötü bir his var"

    Musk, söz konusu e-postada, ekonomiye dair "süper kötü bir his" taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini belirtti. Bu haberin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

    "Ay yolculuğunda bol şans"

    Musk'un bu görüşleri ABD Başkanı Joe Biden'a soruldu.

    Biden istihdam verilerine dikkat çekerek bazı şirketleri örnek gösterdi.

    Biden, Ford, Chrysler ve Intel gibi firmaların yatırım planlarına işaret ederek Musk'a ay yolculuğunda başarı diledi.

    Joe Biden dan Elon Musk a: Ay yolculuğunda bol şans #1


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