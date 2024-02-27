Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Pazartesiye kadar olmasını umuyorum ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkese dair yaptığı açıklamada, "Pazartesi'ye kadar bir ateşkes sağlanmasını umuyorum." dedi.

AA

İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar sürüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba olup yağan İsrail, bölgede yüzlerce katliam gerçekleştirdi.



Saldırılarda 30 bine yakın sivil yaşamını yitirirken İsrail şimdide Filistinlilerin sığındığı Refah'a askeri operasyon hazırlığı yapıyor.

Bölgede ateşkese dair ise net bir açıklama gelmezken sürecin başından beri İsrail'e destek veren ABD'den çeşitli söylemler yapılıyor.

"Pazartesiye kadar ateşkese kavuşmayı umuyorum"

ABD'nin New York Şehri'nde bir kampanya esnasında, bir dondurmacıda gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas'ın mevcut ateşkes görüşmelerinde önemli bir aşama kaydettiklerini belirterek net bir tarih verdi.

Biden şu ifadeleri kullandı:



"Umarım hafta sonu sonuna kadar… Ulusal güvenlik danışmanım bana yaklaştığımızı söyledi. Yaklaştık. Henüz işimiz bitmedi. Umudum önümüzdeki pazartesiye kadar ateşkese kavuşmamızdır."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)