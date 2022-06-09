Joe Biden'dan Vladimir Putin'e mülteci suçlaması

Batılı ülkelerde yaşanan mülteci akını nedeniyle Rus lidere tepki gösterildi. Biden, küresel enflasyonun Ukrayna saldırılarıyla daha kötü bir hal aldığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta düzenlenen "Amerika Ülkeleri Zirvesi"nin resmi açılış töreninde konuştu.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin liderlerine seslenen Biden'ın gündeminde, mülteci akını ve Rusya vardı.

İş birliği çağrısı

Biden, hitabının başında protesto ile karşılaştı. Yutkunarak konuşmasını sürdüren Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizdi.

ABD lideri, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Batı'daki mülteci akınından Putin'i sorumlu tuttu

Özellikle orta ve güney Amerika ülkelerinden ABD'ye yönelik mülteci akınına da değinen Biden, "Küresel enflasyon baskıları, Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı zalimce savaşla daha da kötüleşti.

Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması daha da zorlaştı. Tüm bu faktörler batı yarımkürede mülteci akınına sebep oluyor." diye konuştu.

"Ekonomilerin şahlanmasına yardımcı olacak"

AA'nın haberine göre, Biden, konuşmasında Amerika kıtası ülkeleri ile yeni bir ekonomik ortaklık kurulduğunu ve bunun da ekonomilerin şahlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Öte yandan Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde birçok gösterici, ABD Başkanı'nı protesto etti.