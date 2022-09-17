Joe Biden'dan Vladimir Putin'e nükleer ve kimyasal silah uyarısı: Sakın

Putin’in kimyasal veya taktik nükleer silah kullanması durumunda Putin'e ne söylerdiniz sorusuna Biden, "Sakın. Sakın. Sakın” şeklinde yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şubat ayından bu yana devam ediyor…

Savaş süreci boyunca Rusya’ya karşı Ukrayna’ya desteğini sürdüren ABD’de, Başkan Joe Biden değerlendirmelerde bulundu.

CBC News’te yarın yayınlanacak '60 Minutes' programı için Scot Pelley’e röportaj veren Biden’ın gündeminde, ekonomi ve yaklaşan ara seçimlerin yanı sıra Ukrayna’daki savaş da vardı.

İHA’nın haberine göre; Pelley'in, "Ukrayna savaş alanında başarılı olurken, Vladimir Putin köşeye sıkıştırılıyor. Merak ediyorum Sayın Başkan, kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda ona ne söylerdiniz?" diye sordu.

Biden’ın soruya yanıtı, “Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin." dedi.

“Ne olacağını bilseydim sana söyler miydim”

Pelley'in Putin'in nükleer silah kullanmayı seçerse sonuçlarının ne olacağını yönündeki sorusuna ise Biden, "Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.

“Hiç olmadıkları kadar parya olacaklar”

Biden, "Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar ve yaptıklarının ölçüsüne bağlı olarak hangi cevabın verileceğini belirleyecekler." ifadelerini kullandı.