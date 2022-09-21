Joe Biden'den Putin'in kısmi seferberlik ilanıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına ilişkin "Yaptığı açıklamalar sorumsuzca, kimse Rusya'yı tehdit etmiyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanıyla birlikte yaptığı açıklamaları değerlendiren Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor"

"Kimse Rusya'yı tehdit etmiyor. Putin yine sorumsuzca davranıyor. Putin pervasız nükleer tehditlerde bulundu.

Putin Ukrayna'nın işgaliyle BM Sözleşmesini ihlal etti. Ukrayna'nın tüm egemen uluslar gibi hakları var.

"Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olacağız"

Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olacağız.

Eğer milletler emperyal hırslarla sonuçları olmadan hareket ederse, bu tüm ulusları risk altına sokar. Bir araya geldiğimiz bugün BM sözleşmesinin temeli saldırı altındadır. Şiddetin kullanılmasını ve savaş ile ulusların ele geçirilmesini ve sınırların genişletilmesine karşı çıkıyor.

"Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor"

BMGK veto hakkını kullanmaktan kaçınmalıdır. BMGK'nın daimi ve daimi olmayan üyelerinin artırılmasını destekliyor. Yaptırımlarımız Rusya’nın gıda ve gübre ihracatını kısıtlamaya yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor.

"Hiçbir ülke enerjiyi silah olarak kullanamaz"

Bu savaşı bitirmek Rusya’nın elinde.BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi. Hiçbir ülke enerjiyi silah olarak kullanamaz.





"Hiçbir ülke ile çatışma istemiyoruz"

Çin ile ilişkilerimize gelirsek hiçbir ülke ile çatışma istemiyoruz. Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu.

ABD, Çin ile çatışma ya da soğuk savaş istemiyor. ABD İsrail'in güvenliğini desteklemekte kararlı. ABD, Tayvan Boğaz'ında barş ve istikrar istior. Herhangi biri tarafından yapılacak tek taraflı değişikliklere karşı.

ABD, İsrail- Filistin arasındaki iki devletli çözümü destekliyor. ABD tek Çin politikasını destekliyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz. Dünyanın geriye gitmesine izin vermeyeceğiz.

"Rusya sorumsuzca nükleer silah kullanma tehditleri savuruyor"

Çin şeffaflık olmadan eşi benzeri olmayan bir nükleer yapılanmaya gidiyor. Nükleer bir savaşın kazananı olmaz ve asla nükleer savaş olmamalıdır. Rusya sorumsuzca nükleer silah kullanma tehditleri savuruyor.

"ABD silah anlaşmalarını müzakereye hazırdır"

ABD silah anlaşmalarını müzakereye hazırdır. Amerikalılar İranlı cesur kadının yanındadır. ABD İran'da protestolara katılan cesur İran vatandaşlarının yanındadır."