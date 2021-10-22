Sık sık ilerleyen yaşı ve geçirdiği kazalarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, CNN International yayınında soruları cevaplarken yaptığı hareketler izleyicilerin gözünden kaçmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

TUHAF EL HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, canlı yayın sırasında yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Spiker Cooper'ın sorduğu "Artan benzin ve market fiyatlarına nasıl çözüm bulacaksınız" sorusu karşısında yaptığı tuhaf el hareketleri izleyecilerin gözünden kaçmadı.

Biden'ın görüntüsü, kısa bir sürede sayısız kullanıcı tarafından tüm sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

Joe Biden'ın canlı yayında yaptığı tuhaf hareketler dikkat çekti VİDEO

ÇİN-TAYVAN GERİLİMİNE DEĞİNDİ

Öte yandan Biden, aynı yayın esnasında Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilime ve ABD'nin duruma olası müdahalesine dair de oldukça sert yorumlar yaptı ve ülkesinin Çin'in herhangi bir askeri harekatı durumunda Tayvan'ın yanında saf tutmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.