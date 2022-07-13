Joe Biden'ın İsrail temasları

İsrail'e ABD Başkanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştiren Biden; Herzog, Lapid ve Bennett tarafından karşılandı. Biden'ın bir yetkili sorduğu soru dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretine resmen başladı.

Biden'ı taşıyan "Air Force 1" tipi uçak, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na iniş yaptı.

Biden Tel Aviv'de

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan ülkeye ulaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett, Biden'ı karşılayan isimler oldu.

Yetkililere sordu: Şimdi ne yapıyorum

Öte yandan Biden'ın, uçaktan indikten sonra yetkililere, "Şimdi ne yapıyorum?" diye sorduğu duyuldu.

Yetkililerden birinin, Biden'a durması gereken yeri gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

İsrail'de uçaktan inen Joe Biden'ın yetkililerle diyaloğu ViDEO

Çok konuşulan talimat kağıdı

79 yaşındaki ABD Başkanı, son günlerde yaptığı resmi temaslarda, elindeki bir talimat kağıdıyla konuşulurken, bu durum, sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açmıştı.

"Odaya girip katılımcılara merhaba diyeceksin", "Oturacaksın" , "2 dakikalık brifing vereceksin", "Katılımcılara teşekkür edeceksin", "Odadan ayrılacaksın" şeklindeki talimatların yer aldığı not, dünyada gündem olmuştu.

İsrail'e ilk ziyaret

AA'nın haberine göre, söz konusu seyahat, ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Filistin meselesinde iki devletli çözüm mesajı

Havalimanında açıklama yapan Joe Biden, Filistin meselesine değinerek, iki devletli çözüme verdiği desteği ele almaya devam edeceğini söyledi.

Biden, "Daha fazla barış, daha fazla istikrar, daha fazla bağlantı. Bu, bölgedeki tüm insanlar için kritik öneme sahip ve bu yüzden yakın bir dönemin olmadığını bilsem de iki devletli çözüme olan desteğimin devamını konuşacağız.

Bana göre bu, İsrailliler ve Filistinliler için eşit ölçüde özgürlük, refah ve demokrasinin geleceğini sağlamanın en iyi yolu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok"

Biden ayrıca, "Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok. Yahudi halkının köklerinin İncil zamanlarına kadar uzandığı bu ülkeye geri dönmek bir lütuf. İsrail halkı ile Amerikan halkı arasındaki bağ çok derin ve biz birbirimize yatırım yaptıkça ve birlikte hayal kurdukça bu bağ nesilden nesile büyüyor." şeklinde konuştu.

"Barış rüzgarları esiyor"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı konuşmada, "Tarihi ziyaret, milletlerimizin paylaştığı derin ortaklığı yansıtıyor: demokrasi, adalet ve özgürlük, hoşgörü, güvenlik ve barışa olan ortak bağlılığımıza dayanan bir ortaklık." dedi.

Herzog, "Bugün, Kuzey Afrika'dan Akdeniz üzerinden Körfez'e barış rüzgarları esiyor. Sayın Başkan, bu gezi İsrail'den Suudi Arabistan'a, Hicaz'a barış yolculuğunuzdur." diye konuştu.