Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ‘Türkiye Yüzyılı’nda Birlik ve Bereket’ temasıyla organize edilen 'Geleneksel MÜSİAD Ankara İftar Programı’na katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, başta enflasyon oranını aşağıya çekmek, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve öngörülebilirliği arttırmanın şu andaki politikaların temel önceliğini oluşturduğunu belirtti.

‘TÜRKİYE, ENFLASYON VE FAİZLERDE DÜŞÜŞ SEYRİNE GİRMİŞ DURUMDA’

Enflasyon ve faizlerin düşüş seyrine girdiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda da belli bir mesafe almış durumdayız. 2024’ün Mayıs ayında 75,5’a kadar yükseldi enflasyonun zirve noktası. O günden bugüne 45 puan civarında enflasyon oranında bir düşüş var. 30’un biraz üstünde kapattık geçen yılı. Bu sene ocak, şubat yine beklentilerin bir miktar üstünde. Ama biz bunu mevsimsel, geçici bir etki olarak görüyoruz.



Enflasyonda temel mallarda 17 küsurlara kadar inmiş durumda oran. Asıl geriden gelen hizmet tarafı, özellikle kira, eğitim gibi kalemler; o kalemlerde de giderek bir iyileşme görüyoruz.



Kira ve konut fiyatları arasındaki dengelenmenin oluştuğu daha sağlıklı bir patikaya girmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde kiralarda da ev fiyatlarında da daha sağlıklı bir patika bekliyoruz. Genel istikametimiz daha düşük enflasyona doğrudur. Daha istikrarlı bir finansal ortama doğrudur.