Justin Trudeau'dan İsrail ile Filistin'e ateşkes çağrısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bölgede daha fazla sivilin zarar görmemesi için İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail’in Filistin’e hava saldırıları sürerken, Hamas bu saldırılara roket atışları ile karşılık vermeye devam ediyor.

Dünya kamuoyu sivillerin daha fazla zarar görmemesi için ateşkes çağrılarını sürdürüyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau başkent Ottawa’da yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasında daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini önlemek ve durumu hafifletmek için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını belirtti.

“MASUM ÇOCUKLARIN ÖLMESİ ÇOK TRAJİK”

Trudeau çatışmalarda masum çocukların hayatını kaybetmesinin çok trajik olduğunu belirtirken, "Kalbimiz, şu anda etraflarını saran şiddet nedeniyle İsrailliler ve Filistinlilerle beraber. Hepimizi etkileyen trajik görüntülerin, ailelerin, masum çocukların kaybını gördük. Bunun durması gerekiyor. Kanada bu yüzden ateşkes istiyor." dedi.

PARLAMENTODA ATEŞKES ÇAĞRISI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Kanada Başbakanı Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda getirilecek acil ateşkes çağrısına hükümetinin tutumu ne olacak sorusunu cevapsız bıraktı.

Geçen hafta Kanada Federal Parlamentosundaki muhalefet partilerinden Bloc Quebecois (Quebec Bloku) Milletvekili Stephane Bergeron'un İsrail ile Filistin’e ateşkes çağrısı yapma önerisi, parlamentoda kabul edilmemişti.