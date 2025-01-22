Justin Trudeau'dan Trump'a gümrük vergisi tehdidi: Çok güçlü karşılık vereceğiz

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ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump dönemi resmen başladı.

Görevine gelir gelmez birçok yasayı yürürlükten kaldıran ve yeni kararlar alan Trump'ın başkanlık dönemi, vergi artırımı ile tehdit ettiği ülkelerde panik yarattı.

Trump, göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamada, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

İstifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gümrük vergisi artırımına karşı ABD Başkanı Trump'a yönelik tehdit içerikli bir mesaj paylaştı.

"TRUMP YETENEKLİ BİR MÜZAKERECİ"

Quebec eyaletinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Trudeau, Trump’ı "yetenekli bir müzakereci" olarak tanımladı ve "Gümrük vergisi varsa, yanıt vermeye ve Kanada çıkarlarını savunmaya hazırız." dedi.

Trudeau, Amerikan ekonomisinin, Trump'ın öngördüğü "patlamayı" yaşaması halinde enerjiye, çeliğe ve kritik madenlere, dolayısıyla da Kanada'nın ABD'ye sattığı ürünlere daha fazla ihtiyacı olacağını söyledi.

"YANITIMIZ HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"

Bu kapsamda tüm odak noktalarının Kanada'ya gümrük vergisi uygulanmasını önlemek olduğunu dile getiren Trudeau, "Eğer gümrük vergisi konusunda adım atarlarsa, cevabımız hızlı, ölçülü ama çok güçlü olacak." diye konuştu.

TRDUDEAU İSTİFA EDECEK

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Partinin yeni liderini seçmesinin ardından parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.