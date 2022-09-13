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    Kabe’de, Kraliçe Elizabeth için umre yapan şahıs gözaltına alındı

    Kraliçe Elizabeth’in ruhu için umre yapan Yemenli bir şahıs, Mescid-i Haram’daki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
    • 13.09.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 18:12
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    Kabe’de, Kraliçe Elizabeth için umre yapan şahıs gözaltına alındı

    Suudi Arabistan’da, bir Yemenli Kabe’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için umre yapmaya kalkıştı.

    İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Müdürlüğü, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamaya göre; Kabe'de ihram giymiş bir Yemenli, umre yönetmeliğine ve İslam'ın ilkelerine aykırı ifadelerin yazılı olduğu bir pankart açtı.

    Söz konusu Yemenli, Mescid-i Haram'daki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

    AA’nın haberine göre; Mekke bölgesi emirliğinin Twitter hesabından ise Yemenlinin pankart açtığı anlara ilişkin görüntü paylaşıldı. Ancak pankartta yazılanlar net bir şekilde gösterilmedi.

    “2. Elizabeth'in ruhu için umre”

    Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, pankartın üzerinde, İngilizce ve Arapça olarak "2. Elizabeth'in ruhu için umre... Allah, onu cennetinde salih kullarının yanına kabul etsin" ifadelerinin yazılı olduğu görüldü.

    Yemenlinin davranışı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

    Kabe’de, Kraliçe Elizabeth için umre yaptı VİDEO

    Kabe’de, Kraliçe Elizabeth için umre yapan şahıs gözaltına alındı #1

    İbadet sırasında slogan ve pankart yasak

    Suudi Arabistan yönetimi, hac ve umre ibadetlerinin yapılması sırasında herhangi bir pankart açılmasını ya da slogan atılmasını yasaklıyor. Mısır'daki Ezher Kurumu alimlerinden Eşref en-Neccar, umre ibadetinin Müslümanlara has bir ibadet olduğunu, Kraliçe'ye vacip olmadığını ifade etmişti.

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

    Kabe’de, Kraliçe Elizabeth için umre yapan şahıs gözaltına alındı #2


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