Müslümanların kutsal mekanı Kabe'de, aylar sonra namaza izin verildi.

Suudi Arabistan, mart ayında cuma namazlarını ve günlük ibadetlerin koronavirüs nedeniyle camilerde yapılamayacağı yönünde karar aldı.

4 Ekim'den itibaren ise sınırlı sayıda hacı adayının, önlemler çerçevesinde Hac ibadetini yerine getirmesine izin verdi.

KABE'DE AYLAR SONRA NAMAZ KILINDI

Riyad yönetimi, son olarak pazar günü Kabe'de sabah namazı kılınmasına izin verdi.

Sabah namazı, az sayıda kişi tarafından sosyal mesafe kuralı gözetilerek kılındı.

Kabe'de sabah namazı kılındı ViDEO

SUUDİ ARABİSTAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'da 341 bin 854 vaka kaydedilirken, 5 bin 165 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 328 bin 165 hastanın iyileştiği kaydedildi.