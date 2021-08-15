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    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor

    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor

    Taliban'ın, Afganistan’ın başkenti Kabil’i kuşatması üzerine bölge halkı kenti terk etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 14:42
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    Taliban, Afganistan'daki ilerleyişini sürdürüyor.

    Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 25'i geçerken, Taliban, başkent Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdi.

    Kabil'in merkezinde gergin bekleyiş sürerken, bölgede kaosun hakim olduğu gözlendi.

    TALİBAN SALDIRIYOR AFGANLAR KAÇIYOR

    Binlerce Afganlı, Taliban'dan kaçmak için yollara döküldü.

    Kabil’den büyük kaçışın başlamasıyla kentin birçok noktasında trafik kilitlendi.

    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor ViDEO

    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor #1

    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor #2

    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor #3

    Kabil’de kaos: Afganlar kaçıyor #4

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