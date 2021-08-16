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    Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi

    Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi

    Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban militanları, başkent Kabil'de bir lunaparkta çarpışan arabalara ve atlıkarıncaya binerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 23:32
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    Afganistan'da ABD'nin çekilme sürecinin başlamasının ardından ilerleyişe geçen Taliban, çok kısa bir sürede yönetimi ele geçirdi.

    Vilayet merkezlerine yönelen Taliban, son olarak başkent Kabil'e girdi.

    Tabilan yönetiminin başlamasıyla ülkede hareketli saatler yaşandı.

    Özellikle başkent Kabil'de Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar, ülkeyi terk etmeye başladı.

    Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi VİDEO

    LUNAPARKTA EĞLENDİLER

    Kabil Havalimanı'nda trajik görüntüler ortaya çıkmasına neden olan Taliban militanları bugün lunaparkta eğlenirken görüntülendi.

    Görüntülerde militanlar, silahlarıyla birlikte çarpışan arabalara ve atlıkarıncaya biniyor.

    Kabil e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi #1

    Kabil e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi #2

    Kabil e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi #3

    Kabil e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi #4

    Kabil e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi #5

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