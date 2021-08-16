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- Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi
Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi
Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban militanları, başkent Kabil'de bir lunaparkta çarpışan arabalara ve atlıkarıncaya binerken görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 23:23
- Güncelleme : 16.08.2021 - 23:32
Afganistan'da ABD'nin çekilme sürecinin başlamasının ardından ilerleyişe geçen Taliban, çok kısa bir sürede yönetimi ele geçirdi.
Vilayet merkezlerine yönelen Taliban, son olarak başkent Kabil'e girdi.
Tabilan yönetiminin başlamasıyla ülkede hareketli saatler yaşandı.
Özellikle başkent Kabil'de Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar, ülkeyi terk etmeye başladı.
Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi VİDEO
LUNAPARKTA EĞLENDİLER
Kabil Havalimanı'nda trajik görüntüler ortaya çıkmasına neden olan Taliban militanları bugün lunaparkta eğlenirken görüntülendi.
Görüntülerde militanlar, silahlarıyla birlikte çarpışan arabalara ve atlıkarıncaya biniyor.