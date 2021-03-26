Kaliforniya'da evinin ortasında rögar kapağı buldu

Kaliforniya'da yaşayan Jennifer Little adındaki bir kadın, evinin ortasında sığınağa açılan rögar kapağı buldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde oturan Jennifer Little adındaki bir kadın, TikTok hesabında herkesin ilgisini çeken bir video paylaştı.

Evinin altında 1950'li yıllardan kalmış bir sığınak keşfeden kadının aksiyon filmlerini aratmayan keşfi büyük yankı buldu.

Videoda evin içinde bir rögar kapağı olduğu ve bu kapağın arkasında neler olup bittiğini merak ettikleri için keşfe çıktıklarını gösterdi.

1950'Lİ YILLARDA YAPILMIŞ BİR BOMBA SIĞINAĞI BULUNDU

Evin ortasındaki rögar kapağını kaldırdıklarında ise 1950'li yıllarda yapılmış bir bomba sığınağı buldular.

Jennifer videosunda 1950'li yıllarda inşa edilen evlerde, bomba sığınaklarının bulunmasının soğuk savaştan ve özellikle Orta Kaliforniya'daki bölgeye atılan nükleer bomba korkusundan dolayı oldukça normal olduğunu söylüyor.

Enkaz ve delikten de anlaşıldığı üzere buraya bir insan gelmeyeli neredeyse 50 yıl olmuş.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ DE BULUNUYOR

Bununla birlikte sığınakta ilginç detaylar buldular. İlk olarak, sığınakta evin duvarına gizlenmiş bir havalandırma sistemi bulunuyor.

Ayrıca, içeride bir gıda depolama alanı bulunuyor.