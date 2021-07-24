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    Kaliforniya'da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi

    Kaliforniya'da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren orman yangınına müdahale eden itfaiyecilerin yaşadıkları zorluklar görüntülendi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 01:41
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 01:43
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    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Tahoe Gölü’nün güneyinde 4 Temmuz’da başlayan yıldırım kaynaklı Tamarack yangını günlerdir sürüyor.

    Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California’da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, itfaiyecilerin yangına karşı zorlu mücadelesi de devam ediyor.

    İTFAİYE ARACI, ALEVLERİN ARASINDAN GEÇİYOR

    İtfaiye teşkilatı, ekiplerin yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasındaki zor anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, itfaiye aracını çevreleyen alevlerin ve kıvılcımların şiddetli rüzgarın etkisiyle ön camlara vurduğu görüldü.

    Kaliforniya'da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi-Video

    50 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ORMANLIK ALAN YANDI

    4 Temmuz’da yıldırım düşmesi sonucu çıkan Tamarack yangını nedeniyle dün sabah itibariyle 50 bin dönümden fazla arazi yok olurken, şu ana kadar yangın sadece yüzde 4 oranında kontrol altına alınabildi.

    Bin 200’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında en az 10 bina yıkılırken, bölgede 800’den fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

    Kaliforniya da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi #1

    Kaliforniya da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi #2

    Kaliforniya da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi #3

    Kaliforniya da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi #4

    Kaliforniya da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi #5

    Kaliforniya da itfaiyecilerin orman yangınıyla zorlu mücadelesi #6

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