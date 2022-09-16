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    Kaliforniya'da, sosyal medya yasası onaylandı

    Özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle sıklıkla eleştirilen sosyal medya yasası, Kaliforniya eyaletinde onayladı. Yasa, sosyal medya şirketlerinin daha şeffaf olmalarını öngörüyor.
    • 16.09.2022 - 15:16
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    Kaliforniya'da, sosyal medya yasası onaylandı

    ABD’de, tartışmalara yol açan sosyal medya yasası, Kaliforniya eyaletinde Vali Gavin Newsom tarafından onaylandı.

    Özgürlükleri kısıtlayabileceği gerekçesi ile sıklıkla tartışılan, sosyal medya şirketlerinin ‘nefret ve ayrımcılık’ gönderilerinde daha şeffaf olmalarını öngören yeni yasaya ilişkin açıklama yapıldı.

    AA’nın haberine göre; Newsom, yaptığı yazılı açıklamada halkın, bu platformların kamusal söylemleri nasıl etkilediğini bilmeyi hak ettiğine işaret ederek "Bu yasa, her gün kullandığımız platformlarda şeffaflık ve hesap verebilirliği getiriyor." ifadesini kullandı.

    ‘Sosyal medya silah haline getirilmeyecek’

    Newsom, sosyal medyanın bir silah haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Nefret ve ayrımcılığın toplumu ve ülkenin temel değerlerini tehdit etmesine de engel olacaklarını kaydetti.

    Kaliforniya da, sosyal medya yasası onaylandı #1

    Yeni sosyal medya yasası

    Yeni sosyal medya yasası, sosyal medya şirketlerinin, platformun politikalarına aykırı kullanıcı davranışlarını içeren hizmet şartlarını her platformda yayınlaması zorunluluğu getiriyor.

    Yasa kapsamında ayrıca, sosyal medya şirketlerinin, savcılığa 1 Ocak 2024'ten önce platformların kullanıcı politikaları, politikalara aykırı ve sorunlu paylaşımlara karşı uygulamaya konan yönergeleri ve politikaları ihlal eden içeriklere dair verileri sunması gerekiyor.

    Newsom'un yürürlüğe aldığı sosyal medya yasası, ABD Kongresinin bu alanda düzenleme yapmaması nedeniyle eyaletlerin sosyal medyayı şekillendirmede daha büyük rol oynama girişimi olarak görülüyor.

    Şirketlere tazminat davası açma hakkı yürürlüğe girmişti

    Sosyal medya düzenlemesinin, Kaliforniya eyaletinin sosyal medya platformlarını hesap verebilir hale getirme adımlarının devamı olduğuna işaret edilirken eyalette mayısta çocukların bu platformları fazla kullanımından doğan zararlara karşı, şirketlere 250 bin dolara kadar tazminat davası açma hakkı tanıyan bir yasa da yürürlüğe girmişti.

    Yeni sosyal medya yasasına tepkiler yükselmeye başlarken Google, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, söz konusu düzenlemeyi anayasal özgürlüklerle ilgili endişelere yol açtığı gerekçesiyle mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

    Yasanın hazırlayıcılarından eyalet meclisi üyesi Jesse Gabrie ise "Saklayacak bir şeyleri olmadığı sürece sosyal medya şirketleri neden basit bilgileri açıklamaktan çekiniyor." eleştirisinde bulundu.


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