Kaliforniya’da yangın söndürme helikopterleri çarpıştı: 3 ölü Yangın söndürme görevindeki 2 helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. ABD’li yetkililer kazayı “trajik bir kayıp” olarak duyurdu.

İHA

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Riverside bölgesindeki Cabazon’da çıkan yangına müdahale eden 2 helikopter çarpıştı.

Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri güvenle iniş yaparken, diğer helikopter yere çakıldı.

3 kişi öldü

Düşen helikopterdeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) itfaiye kaptanı, bölüm şefi ve sözleşmeli bir pilot olduğu açıklandı.

“Trajik bir kayıp”

Cal Fire Güney Bölge Şefi David Fulcher, kazayı “trajik bir kayıp” olarak ifade ederken, “3 harika insanı kaybettik” sözlerini sarf etti.

Bir binada çıkan yangının kısa sürede çevredeki bitkilere sıçradığını ve yangının ekiplerin müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade eden Fulcher, düşen helikopterin gözlem amaçlı kullanıldığını, güvenli iniş yapan helikopterin ise yangının söndürülmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Soruşturuluyor

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.