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    Kamala Harris koronavirüse yakalandı

    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
    • 26.04.2022 - 19:50
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    Kamala Harris koronavirüse yakalandı

    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı ve Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

    "Testim pozitif çıktı"

    Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Kovid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

    Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir." bilgisini paylaştı.

    Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.​​​​​​

    Kamala Harris koronavirüse yakalandı #1


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