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    Kanada'da bir oyun firmasında, yapılan ihbar asılsız çıktı

    Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Kanada'nın Montreal şehrindeki binasında rehine krizi yaşandı. Polis ekipleri gelen ihbarın asılsız olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 23:40
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 01:09
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    Kanada'da bir oyun firmasında, yapılan ihbar asılsız çıktı

    Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Fransız oyun şirketi Ubisoft'un binasında, kişilerin bulunduğu ve insanları rehin aldığı ihbarı yapıldı.

    Yapılan ihbar sonrası, onlarca polis bölgeye sevk edildi.

    İhbar üzerine binadakiler çatıya çıkarak kendilerini buraya kilitledi.

    İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

    Kanada polisi, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Çevredeki sokaklar kapatıldı, olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.

    Kanada da bir oyun firmasında, yapılan ihbar asılsız çıktı #1

    Kanada da bir oyun firmasında, yapılan ihbar asılsız çıktı #2

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