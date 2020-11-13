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- Kanada'da bir oyun firmasında, yapılan ihbar asılsız çıktı
Kanada'da bir oyun firmasında, yapılan ihbar asılsız çıktı
Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Kanada'nın Montreal şehrindeki binasında rehine krizi yaşandı. Polis ekipleri gelen ihbarın asılsız olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 23:40
- Güncelleme : 14.11.2020 - 01:09
Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Fransız oyun şirketi Ubisoft'un binasında, kişilerin bulunduğu ve insanları rehin aldığı ihbarı yapıldı.
Yapılan ihbar sonrası, onlarca polis bölgeye sevk edildi.
İhbar üzerine binadakiler çatıya çıkarak kendilerini buraya kilitledi.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Kanada polisi, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Çevredeki sokaklar kapatıldı, olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.