Euro
15.51
0.04%
Dolar
13.91
0.13%
Altın
868.43
-0.06%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
613.337
3.35%
BTXN Coin
36.75
-1.52%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Kanada Rus gemilerine limanlarını yasaklıyor

    Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya Kanada limanlarından geçişi bu hafta sonu itibariyle yasaklayacak.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 03:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada Rus gemilerine limanlarını yasaklıyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, Kanada hükümetinden Rusya'ya yaptırım açıklaması geldi.

    RUS GEMİLERİ KANADA LİMANLARINA GİREMEYECEK

    Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılara yardım etmek adına 100 milyon dolarlık insani yardım gönderileceği ve bu hafta sonundan itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarına yanıt olarak Rus gemilerinin Kanada limanlarına ve iç sularına girmesinin yasaklanacağı ifade edildi.

    Kanada Rus gemilerine limanlarını yasaklıyor #1

    KANADA UKRAYNA'YA, 400 BİN BİREYSEL YEMEK PAKETİ GÖNDERECEK

    Kanada Savunma Bakanı Anita Anand yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya mühimmat ve gece görüş teçhizatları gibi savunma ekipmanlarının gönderileceğini duyurdu. Anand ayrıca, yaklaşık 400 bin bireysel yemek yardım paketi de gönderileceğini bildirdi.

    Kabine meslektaşı ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise bugünkü açıklamasında, Kanada'nın Rusya'ya ait tescilli gemilerinin ve balıkçı gemilerinin Kanada limanlarına ve iç sularına girmesini yasakladığını, bu hafta özel bir ekonomik önlem emriyle yürürlüğe gireceğini ve Rusya'nın, Ukrayna'daki saldırganlığından sorumlu tutulması gerektiğini duyurdu.

    Kanada Rus gemilerine limanlarını yasaklıyor #2

    DİĞER ÜLKELERLE UYUMLU ŞEKİLDE HAREKET EDİLİYOR

    Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bakan Alghabra, Kanada sularına giren çok sayıda Rus gemisi olmasa da, bunun diğer ülkelerle uyumlu olarak atılan bir adım olduğunu ve bir etki oluşturacağını belirtmesinin ardından yetkililerin, tedarik zinciri durumunu izleyeceklerini ifade etti.

    Balıkçılık, Okyanuslar ve Kanada Sahil Güvenlik Bakanı Joyce Murray ise aynı açıklamada, Kanada Sahil Güvenlik ve üyelerinin bu yeni düzenin uygulanmasına yardımcı olmada rol oynayacaklarını söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Bir Zamanlar Çukurova'nın masum güzeliydi... Gülten'in eski halini gören neye uğradığını şaşırdı!
    Medya

    Bir Zamanlar Çukurova'nın masum güzeliydi... Gülten'in eski halini gören neye uğradığını şaşırdı!

    İtalya, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin euro verecek
    Dünya

    İtalya, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin euro verecek

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Görüş Bildir