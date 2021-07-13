Kanada'da 160’dan fazla isimsiz çocuk mezarı bulundu

British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bölgesinde, 160’tan fazla isimsiz çocuk mezarı bulunduğu öğrenilirken, mezarlarla ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği belirtildi.

Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentinin kuzeyindeki Sherwood Park İlköğretim Okulu öğrencisi 10 çocuktan her biri, tatil boyunca çeşitli spor aktiviteleriyle 215 kilometrelik etkinlik gerçekleştirecek.

Yaşları 5 ile 11 arasındaki 10 çocuk, yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukları anma için giyilen turuncu gömlekleriyle dışarı çıkacak ve 215 kilometre boyunca koşarak, bisiklete binerek, yüzerek, kaykay yaparak, paten yaparak veya kürek çekerek farkındalık oluşturmaya çalışacak.

Çocukların her biri, 215 kilometre boyunca sergileyecekleri etkinlikle 215 Kanada Doları bağış toplamayı hedefliyor.

1250 KANADA DOLARI TOPLANDI

Bu amaçla çocuklardan birisinin velisi olan Andriana Beauchemin tarafından, çevrim içi bağış sitesi gofoundme.com’da 2150 Kanada Doları toplama hedefi ile açılan etkinlik bağış kampanyasında, şu ana kadar toplam 1250 Kanada Doları toplandı.

Bir açıklama yapan Andriana Beauchemin, "Bu okullardaki çocuklar ailelerinden zorla alındı, kendi dillerini konuşmalarına izin verilmedi, çalıştırıldı ve uygun tıbbi bakım veya beslenme alamadı. İstismar ve cezalar şiddetli ve sıktı. Okullar Kanada hükümeti tarafından finanse edildi ve Hristiyan kiliseleri tarafından yönetildi. Sistemin yüz yılı aşkın bir süredir varlığı boyunca, yaklaşık 150 bin çocuk yatılı okullara yerleştirildi. Okullardaki çocuk ölümlerinin sayısı bilinmiyor, ancak tahminler 3 bin 200 ile 30 bin arasında değişiyor." dedi.

TURUNCU GÖMLEK GÜNÜ'NDE SONA ERECEK

Takımdaki çocuklardan Arlo Webbe ise "First Nations halkına onlara yardım etmek istediğimizi göstermek için bu meydan okumayı yapmak istiyorum. Ben, onların ailelerine zarar veren insanlardan daha iyi olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Çocukların etkinliği, yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukların anılacağı 30 Eylül 2021’deki Turuncu Gömlek Günü'nde sona erecek.

160 İSİMSİZ ÇOCUK MEZARI DAHA BULUNDU

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bölgesinde, 160’tan fazla isimsiz çocuk mezarı bulunduğu bildirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu duyurdu.

Yeni bulunan mezarlara ait bilgi, kabile ileri gelenlerinin komşu First Nation yerli topluluklarını keşif hakkında bilgilendirmesi ile ortaya çıktı.

AYRINTI VERİLMEDİ

Kabile tarafından yayımlanan bildiride, "Sizi Kuper Adası Yatılı Okulu arazisinde ve kıyılarımızda 160'tan fazla belgesiz ve işaretsiz mezarın teyidi konusundaki çalışmalarımızda bize katılmaya davet ediyoruz." denildi.

Haberde, mezarlarla ilgili daha fazla ayrıntı verilmediği belirtilirken, kabile ileri gelenlerinin de görüşme talebine henüz cevap vermedikleri kaydedildi.

Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu, resmi kayıtlara göre 1890'dan 1970'lere kadar Güney Körfez Adaları arasında yer alan Kuper Adası'nda faaliyet gösterdi.

İLK KEZ 29 MAYIS’TA ORTAYA ÇIKTI

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​

24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.