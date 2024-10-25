Kanada'da çalıştığı mağazanın fırınında mahsur kalan genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Kanada'da korkunç bir olay yaşandı.

Halifax kentinde bulunan bir mağazada 19 yaşındaki Gurismran Kaur, fırında cansız halde bulundu.

Genç kızın yanmış bedeni, aynı mağazada çalışan annesi tarafından bulundu.

Halifax polisinden yapılan açıklamaya göre ise olay, 19 Ekim akşamı saat 21:30 sıralarında meydana geldi.

ANNESİ, KIZININ FIRINDA YANMIŞ BEDENİNİ BULDU

Mağazada annesiyle birlikte çalışan Gursimran'dan haber alamayan anne, bir saatlik aramanın ardından kızının cansız bedenine ulaştı.

CBC News'in haberine göre, olayın yaşandığı fırının kilitleme mekanizmasının çalışmadığı ortaya çıktı.

Acil servis kayıtlarında "fırında mahsur kalan kadın" ifadesinin yer alması, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda soru işaretleri uyandırdı.

HİNDİSTAN'DAN BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Üç yıl önce annesiyle birlikte Kanada'ya göç eden Gursimran'ın babası ve erkek kardeşi hala Hindistan'da yaşıyor.

Maritime Sikh Derneği, ailenin diğer fertlerini Kanada'ya getirebilmek için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyada şu ana kadar 46 bin dolar toplandı.

Dernek Başkanı Harjit Seyan, "Aile büyük bir travma yaşıyor. Gençler buraya umutlarla geliyor, çok çalışıyor ve böyle bir trajediyle karşılaşıyorlar. Bu durumu kelimelerle ifade etmek çok zor." dedi.