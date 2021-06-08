215 yerli çocuğun kalıntılarının bulunmasının ardından, ırkçı kişilerin heykellerine saldırılar başladı. Yatılı okul sisteminin mimarlarından Ryerson’ın heykeli yıkıldı

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde, 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (yerli) Yatılı Okulu’nda 215 çocuk kalıntısı bulunmuştu.

Yer radarı yöntemi ile yürütülen çalışmalar ile 29 Mayıs’ta yapılan bu keşif, ülke genelinde büyük ses getirdi.

İnfiale neden olan olay, ırkçı kişilerin heykellerine yönelik saldırıları beraberinde getirdi.

PROTESTOLAR YAPILDI

Toronto kentinde yer alan Ryerson Üniversitesi'nde de protestolar yapıldı.

Tartışmalı yatılı okul sisteminin mimarlarından kabul edilen Egerton Ryerson’ın heykelini hedef alan protestocular, önce saldırdı ardından heykelin boynuna halat geçirerek yıktı.

Protestocular tarafından üniversitenin adının değiştirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Kanada’da Egerton Ryeson heykeli protestocular tarafından yıkıldı VİDEO



RESTORE EDİLMEYECEK

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, gösteriye binden fazla kişinin katıldığı ve heykelin kamyon yardımı ile yıkıldığı belirtildi.

Üniversite Rektörü Mohamed Lachemi, heykelin yıkılmasının ardından restore edilmeyeceğini veya eski yerine yerleştirilmeyeceğini açıkladı.

YERLİ GENÇLER ZORLA ASİMİLE EDİLDİ

Ryerson, 1800'lerde Ontario'da kamu eğitim sisteminin oluşturulmasında önde gelen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Üniversite yetkilileri, daha önce heykele bir plaket ekleyerek Ryerson'ın yatılı okul sistemini ve bunun yerli topluluk üzerindeki etkisini şekillendirmedeki rolünü kabul etmişti.

Kamloops 19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda yerli gençleri zorla asimile etmek amacıyla hükümet ve dini otoriteler tarafından yönetilen Kanada'daki zorunlu yatılı okulların en büyüğüydü.