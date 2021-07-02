Kanada'da Kaptan James Cook heykeli yerinden söküldü

Sömürgecilerin heykellerine tepki gösteren bir grup, kaşif Cook'un heykelini limana attı.

Kanada'da Kaptan James Cook'un heykeli, saldırıya uğradı.

Victoria kentindeki heykel, bir grup tarafından yerinden sökülerek limana atıldı.

HEYKELE SALDIRI

Heykelin taban kısmı kırmızıya boyanırken, yerine ahşaptan yapılmış kırmızı elbiseler bırakıldı.

İngiliz denizci ve kâşif olarak bilinen Cook, Büyük Okyanus'ta yaptığı seyirleri ve ada keşifleri ile ün kazandı.

SÖMÜRGELEŞME SÜRECİNİN PARÇASI OLDU

Yaygın kabule göre, deniz imparatorluğu olan İngiltere'nin hakimiyetinin ve ilk sermayesinin temelini "korsanlık" oluşturuyor.

Cook'un Yeni Zelanda'ya ayak basmasının ardından İngiliz denizcilerin 9 Maori yerlisini öldürdüğü, adada sömürgeleşme sürecinin başladığı belirtiliyor.

AKTİVİSTLER SÖMÜRGECİLERİN HEYKELLERİNE TEPKİLİ

Kaptan Cook, buradaki iki bölgenin Britanya Krallığı'na ait olduğunu ilan ederek, sömürgeleşme çalışmalarını başlatmıştı.

Aktivistler, Cook gibi sömürgeci isimlerin heykellerinin kaldırılmasını istiyor.